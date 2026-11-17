Аутор:АТВ редакција
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Млади требињски привредник остварио је право на финансијску подршку од 10.000 КМ у оквиру пилот-фазе пројекта подршке предузетништву, који реализује Фондација "Мозаик" у сарадњи са градом Требињем.
Средства ће бити усмјерена на развој његове пословне дјелатности, односно на производњу и прераду воћа.
Из Градске управе су навели да је ова подршка увод у ширу сарадњу са Фондацијом и представља један од подстицаја развоју локалног предузетништва, посебно пословању младих који желе да допринесу развоју привреде на подручју Требиња.
Након завршетка пилот-фазе слиједи конкретизација сарадње кроз Развојни пакет партнерства 2027–2030. године.
Овај програм представља додатни механизам подршке предузетницима, развоју пословних идеја и стварању повољнијег амбијента за покретање, унапређење и одрживост привредних дјелатности.
Град Требиње кроз такве иницијативе са Фондацијом "Мозаик" наставља подршку локалној економији, уз партнерску сарадњу са организацијама које препознају потенцијал и значај локалних и младих предузетника у развоју заједнице, преноси Срна.
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