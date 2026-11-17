У породилишту Универзитетске болнице Фоча протекла три дана била су у знаку најљепших почетака, гдје је на свијет стигло десет беба, седам дјечака и три дјевојчице.

"Десет нових живота, десет разлога за осмијех и неизмјерну радост породица које су постале богатије за своје најмлађе чланове. Наше породилиште испунили су први плач, њежност и тренуци који се памте цијелог живота", наводе из фочанске болнице.

Поносним родитељима упутили су искрене честитке, а најмлађима су пожељели добродошлицу, добро здравље и срећно одрастање.