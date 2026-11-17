Аутор:АТВ редакција
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У породилишту Универзитетске болнице Фоча протекла три дана била су у знаку најљепших почетака, гдје је на свијет стигло десет беба, седам дјечака и три дјевојчице.
"Десет нових живота, десет разлога за осмијех и неизмјерну радост породица које су постале богатије за своје најмлађе чланове. Наше породилиште испунили су први плач, њежност и тренуци који се памте цијелог живота", наводе из фочанске болнице.
Поносним родитељима упутили су искрене честитке, а најмлађима су пожељели добродошлицу, добро здравље и срећно одрастање.
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