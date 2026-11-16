Аутор:АТВ редакција
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У времену када млади све чешће напуштају села и живот траже у градовима, једна требињска породица одлучила је да крене супротним путем.
Мишо и Сања Ивковић са своје петоро дјеце градску адресу замијенили су селом Петровићи, гдје су изградили кућу и одлучили да стварају будућност.
Њихова прича показује да село не мора бити мјесто из којег се одлази, већ мјесто у које се долази, остаје и заснива породица.
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Ову младу, бројну породицу посјетио је градоначелник Требиња Мирко Ћурић са сарадницима, како би им исказао поштовање и подршку, али и указао на значај оваквих примјера за будућност Требиња и његових села.
Мишо, рођен 1989. године, и његова супруга Сања, рођена 1992, родитељи су Софије (13), Анице (10), Мијата (8), Михаила (4) и најмлађег Максима, који је на свијет дошао прије свега мјесец дана.
Петоро дјеце, пет различитих карактера, много свакодневних обавеза, али и још више разлога за радост.
Иако породица има стан у требињском насељу Тини, у којем данас живи Мишова мајка, одлучили су да свој дом створе у Петровићима. Тамо су изградили кућу, далеко од градске гужве, са жељом да њихова дјеца одрастају окружена природом, у миру и породичном заједништву.
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"Имали смо могућност да живимо у граду, али смо Сања и ја одлучили да своју дјецу подижемо овдје, у Петровићима. Нисмо се покајали ниједног тренутка. Овдје имамо свој мир, своју кућу, природу и простор да дјеца безбрижно одрастају. Није увијек лако, посебно због школе и свакодневног превоза, али уз добру организацију и помоћ породице све стижемо. Имамо петоро дјеце и за нас нема веће среће од тога", каже Мишо.
Он је запослен у "Електрохерцеговини", гдје ради као електричар и обавља теренске послове, док је Сања посвећена одрастању и васпитању дјеце, а са доласком малог Максима породичне обавезе постале су још веће.
Ипак, Ивковићи показују да живот на селу, уз много рада, слоге и међусобног разумијевања, може бити избор, а не нужда.
Петровићи данас имају градски водовод и питку воду, као и оптичку телекомуникациону мрежу, што су значајни предуслови за савремен живот. Међутим, у овом селу стално је насељено свега три куће.
И баш зато одлука младих Ивковића има посебну тежину.
Оно што додатно охрабрује јесте чињеница да њихова породица ускоро неће бити једина млада породица која је одлучила да своју будућност гради у Петровићима. Сањина сестра са својом породицом већ гради кућу у селу и планира да се ту пресели.
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"Посебно нам је драго што ће ускоро и Сањина сестра са својом породицом доћи да живи овдје. Волио бих да у Петровићима буде још младих породица, да се граде куће и да се поново чује дјечија граја. Село има све што је потребно за лијеп живот, само треба имати воље и љубави да се овдје остане", истиче Мишо.
Ипак, живот са петоро дјеце на селу носи и изазове, а највећи је свакодневни одлазак у школу.
Софија, Аница и Мијат ученици су Основне школе „Вук Караџић“ у Требињу. Сваког школског дана њихов дјед, који такође живи у Петровићима, вози их до аутобуског стајалишта у Старом Сланом, одакле школским аутобусом настављају пут до града.
Повратак кући често је сложенији. Како дјеца најчешће похађају наставу у другој смјени, немају одговарајућу аутобуску везу до Старог Сланог. Због тога школским аутобусом стижу до Дужи, гдје их чекају отац или дјед, а затим преко Хума настављају пут до Петровића.
За породицу са петоро дјеце то захтијева свакодневно планирање, али и велику помоћ старијих чланова породице. Управо се у томе огледа још једна вриједност живота који су изабрали – ослонац једних на друге и блискост више генерација.
Градоначелник Мирко Ћурић истакао је да су породице попут Ивковића најбољи показатељ да требињска села могу имати будућност, те да подршка породици, дјеци и младима мора остати један од најважнијих приоритета Града.
"Породица Ивковић је најљепши примјер онога што желимо да видимо у нашем Требињу – младе људе који остају овдје, стварају породице и своју будућност граде на родној земљи. Мишо и Сања имају петоро дјеце и одлучили су да живе на селу, иако су имали могућност да остану у граду. То је одлука која заслужује велико поштовање и подршку свих нас", рекао је Ћурић.
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Он је нагласио да подршка младим породицама не смије остати само на ријечима, већ мора бити праћена стварањем што бољих услова за живот, без обзира на то да ли неко живи у центру града или у удаљеном селу.
"Управо су породица, дјеца и стварање услова за њихов квалитетан живот у средишту политике Града Требиња. Наш задатак је да помогнемо да оваквих породица буде што више, да наша села не остају празна и да свако дијете, без обзира на то гдје живи, има добре услове за одрастање и школовање. Ако у једном малом селу данас чујемо дјечију грају и видимо да се граде нове куће, онда знамо да то село има будућност", поручио је Ћурић.
Прича породице Ивковић није само лијепа породична прича. Она је и подсјетник на то колико за један град и његова села значи свака нова кућа у којој се живи, свако дијете које одраста и свака млада породица која одлучи да остане.
Док многа села широм Херцеговине годинама губе становнике, у Петровићима једна кућа пуна дјеце и друга која се гради враћају наду да се тај тренд може промијенити.
Мишо и Сања нису чекали да им неко створи идеалне услове. Изабрали су мјесто на којем желе да живе, изградили свој дом и у њему стварају оно што је највредније – породицу.
Њихово највеће богатство има пет имена – Софија, Аница, Мијат, Михаило и Максим.
А док год у Петровићима буде дјеце, смијеха и нових породичних домова, биће и живота у овом херцеговачком селу, пише "Требиње Лајв".
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