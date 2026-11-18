Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почео Колегијум Народне скупштине Републике Српске, који је сазвао предсједник Народне скупштине др Ненад Стевандић.
За данашњу сједницу Колегијума предложен је сљедећи дневни ред:
1. Утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске;
2. Разно.
Очекује се да након сједнице Колегијума буду познати званични датум одржавања, као и тачан план рада предстојеће редовне сједнице парламента.
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