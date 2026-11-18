Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Билатерални састанак између руског предсједника Владимира Путина и америчког лидера Доналда Трампа планиран је за сутра након пленарне сједнице Азијско-пацифичке економске сарадње, рекао је сарадник руског предсједника Јури Ушаков.
"За сутра смо планирали билатерални састанак. Надамо се да ће бити користан и значајан. Можемо сачекати до краја пленарне сједнице", нагласио је Ушаков.
Према његовим ријечима, неколико чланова руске делегације учествоваће на састанку Путина и Трампа у Шенџену, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму