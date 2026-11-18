Аутор:АТВ редакција
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Велика група лидера окружила је руског предсједника Владимира Путина на гала пријему у Шенџену и руски лидер је успио да размјени по неколико ријечи са свима, рекао је данас сарадник руског предсједника Јури Ушаков.
"Велика група лидера окружила је руског предсједника и он је успио да размјени по неколико ријечи с њима и да оствари покоји договор. Путинови кратки међународни контакти на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње могу бити веома корисни", нагласио је Ушаков.
Према његовим ријечима, руски лидер, кинески предсједник Си Ђинпинг и амерички предсједник Доналд Трамп сами ће утврдити колико ће трајати њихов сутрашњи тространи састанак.
Путин се данас срео са Ђинпингом на маргинама самита у Шенџену. Он је истакао да је већ усаглашен састав руске делегације за предстојећи тространи састанак, преноси Срна.
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