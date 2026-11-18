Аутор:АТВ редакција
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Русија је започела клиничку употребу вакцине "Онкопепт" за лијечење рака дебелог цријева, изјавио је данас замјеник шефа Федералне медицинско-биолошке агенције Игор Борисевич.
"Вакцина заснована на неоантигенима ћелија рака од одређеног пацијента је развијена, регистрована и ушла је у клиничку употребу", рекао је Борисевич на конгресној сједници "Иновативна пракса: Наука плус бизнис", преносе РИА Новости.
Борисевич је додао да је тренутно у току регрутовање пацијената у ту сврху.
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Пептидна вакцина "Онкопепт" је примјењена првим пацијентима у марту.
Индикована је за одрасле који су оперисани и примили најмање двије линије системске хемиотерапије.
Након неколико мјесеци посматрања вакцинисаних особа, шеф Федералне медицинске и биолошке агенције Вероника Скворцова примјетила је да они нису имали никакве озбиљне нежељене ефекте и да сам лијек производи неопходан имуни одговор, преноси Срна.
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