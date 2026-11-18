Аутор:АТВ редакција
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Борут Пахор, бивши предсједник Словеније, открио је да га је навигација током путовања у БиХ у једном тренутку толико збунила да је одлучио да заустави аутомобил и провјери код полицајаца да ли се налази на правом путу.
"На међународну конференцију у Сарајеву кренуо сам аутомобилом. У једном тренутку помислио сам да је Гугл полудио, па сам љубазне полицајце питао да ли сам на правом путу. Испоставило се да Гугл ипак није полудио", написао је Пахор на Инстаграму.
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