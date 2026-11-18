Аутор:АТВ редакција
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Три особе су погинуле, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у сриједу ујутро на државном путу Д1, у мјесту Благај, недалеко од Слуња у Хрватској.
Према незваничним информацијама, које преноси Индекс, међу погинулима су Мирослав Жугај, Ј. Б. и Ж. С. са подручја Топуског. Полиција, међутим, још није званично потврдила њихов идентитет.
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Тешка саобраћајна несрећа у Хрватској: Три особе погинуле, саобраћај обустављен
Начелник општине Топуско Ивица Кузмић рекао је да су страдали рано ујутро кренули на пут према Шкабрњи.
Међу погинулима је и Мирослав Жугај, познати спортски радник из тог краја и предсједник Фудбалског клуба Топуско, од којег се клуб опростио емотивном поруком на својој званичној Фејсбук страници.
- Са неизмерном тугом опраштамо се од нашег вољеног предсједника, пријатеља и човјека који је живио за НК Топуско, Мирослава Жугаја. Твој труд, енергија и љубав уграђени су у сваки педаљ нашег клуба. Оставио си неизбрисив траг у нашим срцима и историји Топуског. Породици и пријатељима изражавамо најискреније саучешће. Почивај у миру Божјем, президенте - наведено је у објави.
Према првим информацијама са мјеста несреће, до судара је дошло око 6.10 часова у кривини на путном правцу између Карловца и Слуња.
У несрећи су учествовала четири возила - два камиона и два путничка аутомобила са карловачким и сисачким регистарским ознакама. Један од камиона имао је регистарске ознаке БиХ.
Узрок несреће и околности под којима је дошло до судара још нису званично саопштени.
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