Будући да кикирики није наведен као алерген на декларацији, производ може представљати здравствени ризик за особе алергичне на кикирики, док га остали потрошачи могу конзумирати без ограничења, саопштио је у уторак Државни инспекторат.

Повлачење се односи на производ са роком трајања до 4. априла 2028. године и ознаком серије (ЛОТ) Л233249А2. Добављач производа је њемачка компанија „Рауш Дие Шоколаденфабрик“, а чоколада се у Хрватској продаје у продавницама „Лидла“. Повлачење се односи искључиво на производ са наведеним роком трајања и ознаком серије, објављено је на сајту Хрватске агенције за пољопривреду и храну (ХАПИХ). (Курир)

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