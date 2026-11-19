Srpska pravoslavna crkva (SPC) 19. novembra obilježava Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha carigradskog, koji je u 4. vijeku više puta proterivan zbog svog ispovedanja pravoslavne vjere, da bi, prema crkvenom žitiju, na kraju stradao tokom služenja Svete liturgije.

Pavle je izabran za patrijarha Carigrada nakon smrti patrijarha Aleksandra. Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Aleksandar je pred smrt vernicima poručio da za svog naslednika izaberu Pavla ukoliko žele pastira koji će ih učiti vrlinama, dok je za one kojima je važniji spoljašnji ugled predložio Makedonija.

Narod je izabrao Pavla, ali njegov izbor nije odgovarao arijancima, niti caru Konstanciju. Ubrzo je uklonjen sa patrijaršijskog prestola, a potom je, zajedno sa Svetim Atanasijem Velikim, otišao u Rim, gde su dobili podršku pape Julija i cara Konstansa.

Pavle je kasnije vraćen na svoj položaj, ali nakon smrti cara Konstansa ponovo je proteran. Ovoga puta poslat je u Kukuz, u Jermeniji. Prema crkvenom predanju, upravo tamo je 351. godine, dok je služio Svetu liturgiju, napadnut i udavljen sopstvenim omoforom.

Njegove mošti prenijete su u Carigrad 381. godine, za vreme cara Teodosija, dok su 1236. godine prenete u Veneciju, gdje se prema žitiju i danas nalaze.

Zbog istrajnosti u ispovedanju vjere i stradanja, u crkvenoj tradiciji ostao je upamćen kao Pavle Ispovednik.

Ove godine 19. novembar pada u četvrtak, pa prema crkvenom kalendaru tog dana nema posta. To je redovni mrsni dan, prenosi Telegraf.