Krsna slava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - Aranđelovdan obilježena je danas u Policijskoj stanici Krupa na Uni, gdje je kod spomen-ploče položeno cvijeće i prislužene svijeće za pet poginulih pripadnika MUP-a.

Potom je upriličen prijem za saradnike iz ove lokalne zajednice.

Komandir Policijske stanice Dragomir Dajić izjavio je Srni da su na području ove lokalne zajednice za devet mjeseci evidentirana četiri krivična djela.

Dajić je naveo da je zabilježeno pet slučajeva narušavanja javnog reda i mira.

"Evidentirane su četiri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Iz saobraćaja je isključen 21 vozač, od kojih 17 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola", rekao je Dajić.

On je naveo da su od višestrukih počinilaca teških prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja privremeno oduzeta tri vozila.

Dajić je istakao da je stanje bezbjednosti na području u nadležnosti Policijske stanice Krupa na Uni zadovoljavajuće, prenosi Srna.