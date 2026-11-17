Nikola Dronjak nije više dio Pokreta Sigurna Srpska, saopštio je Draško Stanivuković uz poruku: "Hvala mu".

Objava Draška Stanivukovića

Dronjak je javnosti postao poznat kroz organizaciju studentskih protesta. Kao predsjednik organizacije "Slobodna Republika", još 2015. godine pristupio je PDP-u, a na saboru stranke iste godine postao je predsjednik Savjeta mladih.

Dronjak je dugogodišnji blizak saradnik Draška Stanivukovića.

Pred održavanje konstitutivne sjednice Narodne skupštine, u medijima su se pojavljivale informacije da bi upravo on mogao biti prijedlog Pokreta Sigurna Srpska za delegata u Domu naroda.

Da bi on mogao biti kandidat potvrdio je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je Stanivuković spominjao Dronjka, ali je naknadno promijenio mišljenje i predložio za delegata svog kuma Miloša Stanišića.

Nedavno ga je hvalio i sam Stanivuković, ali danas je došlo do promjene.

Dronjkova punica je Snježana Gvozden koja je napustila PSS i priključila se SNSD-u.