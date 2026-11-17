Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić organizovaće prijem povodom inauguracije.
Prijem će biti održan u sjedištu Vlade Republike Srpske sa početkom u 14.00 časova, prenosi Srna.
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