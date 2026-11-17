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Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić organizovaće prijem povodom inauguracije.

Prijem će biti održan u sjedištu Vlade Republike Srpske sa početkom u 14.00 časova, prenosi Srna.

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