Prvi put zauzeli poslanička mjesta, evo šta su postavili kao prioritete

Prvi put su zauzeli poslanička mjesta. Već od prvog dana pokazali su i iskazali spremnost da odmah krenu da rade u interesu građana.

"Ono što očekujem je da svi zajedno, svi poslanici koji su danas položili zakletvu, da slušaju ljude na terenu, da probleme koje vide na terenu donesu u Narodnu skupštinu i da svi zajedno pokušamo da sve te stvari riješimo u najkraćem mogućem roku za dobrobit svih građana Srpske", rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik.

Najviše novih poslanika je iz SNSD-a. Cilj im je, kažu, osnažiti institucije Republike Srpske. Među njima se našla i Jovana Drljača, najmlađi poslanik Narodne skupštine.

"Ja sam najmlađi poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za mene je to velika čast i odgovornost. Mislim da mladi mogu donijeti neke nove ideje i nove perspektive, ali svakako poštujući ono što su prethodne generacije stvarale za nas. Ono što će biti prioritet u mom djelovanju jeste svakako povratak mojoj bazi, ja sam poslanik iz Novog Grada i uvijek ću gledati da se nađem na usluzi svojim građanima", istakao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jovana Drljača.

"Smatram da građani od nas ne očekuju ni političke predstave niti nadmudrivanje. Narodna skupština treba da bude mjesto gdje ćemo donositi konkretne odluke, zakonske i podzakonske akte koji će služiti na dobrobit i korist svih građana naše Republike Srpske", istakao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miloš Gvero.

Koalicione stranke očekuju nastavak dobre saradnje sa partnerima. Iz Socijalističke partije ističu da su veće plate i penzije jedan od glavnih ciljeva u ovom mandatu.

"Mi imamo za cilj dalje ekonomsko i privredno jačanje Republike Srpske, politike koje će omogućiti privlačenje stranih investicija, politike koje će omogućiti jačanje malih, srednjih i velikih preduzeća, politike koje će imati za cilj dalju demografsku obnovu i jačanje Srpske, kao i sve one druge politike koje imaju za cilj unapređenje položaja i životnog standarda građana", rekao je šef Kluba poslanika SP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Strika.

Poznatim, ali u Parlamentu novim snagama opozicije u fokusu će biti donošenje novih zakonskih rješenja. Primarno treba da se uredi i donese Zakon o predsjedniku Republike Srpske kako se više nikad ne bi ponovio vakum nastao zbog izmjene zakona BiH na osnovu kojeg je Sud BiH osudio predsjednika Republike.

"Moja ideja nije da se bude destruktivna, nego upravu suprotno, konstruktivna opozicija. Naravno, treba kritikovati ono što ne valja, pokušati promijeniti i popraviti, ali i podržati sve dobre stvari jer je i cilj Narodne skupštine da bude jedan pravac i da diktira pravac kako će raditi Vlada. Ona treba da bude nadređena Vladi, a ne Vlada Narodnoj skupštini", kazao je poslanik PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Milanović.

Očuvanje interesa Republike Srpske, socijalna pravda i bolji životni standard biće prioritet i poslanika Liste za pravdu i red.

"Nadam se da će se Narodnom skupštinom predsjedavati onako kako treba da se predsjedava, da će se narodni poslanici uvažavati, da će se prema njima odnositi sa uvažavanjem, da će sve diskusije koje budu u Narodnoj skupštini biti konstruktivne i na dobrobit svih građana Republike Srpske", izjavio je poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Lazar Radan.

Danas su zvanično počeli sa radom. Naredne četiri godine pokazaće u kojoj mjeri će realizovati data obećanja i s kojih pozicija, odnosno koliko će se koji od novih poslanika zadržati u skupštinskim klupama.