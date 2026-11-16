Logo

Trišić Babić: Konstitutivna sjednica potvrdila snagu i stabilnost institucija Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 16:30

Komentari:

0
Ana Trišić Babić na konstitutivnoj sjednici NSRS
Foto: X

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je da je današnja svečana konstitutivna sjednica Narodne skupštine potvrdila snagu i stabilnost institucija Srpske.

"Polaganjem zakletve predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, izborna volja građana dobila je svoj puni institucionalni izraz", napisala je Trišić Babić na društvenoj mreži "Iks".

Ona je istakla da je Republika Srpska još jednom pokazala demokratsku zrelost, sposobnost da obezbijedi kontinuitet vlasti i jasnu posvećenost očuvanju mira, stabilnosti i razvoja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Trišić Babić

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

Republika Srpska

Cvijanović: Dijalog i dogovor jedini mogući recept za uspjeh

21 min

0
Jovana Drljača

Republika Srpska

Ko je Jovana Drljača: Najmlađi poslanik u Parlamentu Srpske

38 min

0
Snježana Gvozden

Republika Srpska

Gvozden: Moj rezultat je vidljiv na stranici CIK-a

58 min

1
Ubistvo Periša

Republika Srpska

Nova hapšenja u slučaju Kristiana Josipa Periša

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima