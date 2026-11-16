Trišić Babić: Konstitutivna sjednica potvrdila snagu i stabilnost institucija Srpske

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je da je današnja svečana konstitutivna sjednica Narodne skupštine potvrdila snagu i stabilnost institucija Srpske.

"Polaganjem zakletve predsjednika Republike Srpske Save Minića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, izborna volja građana dobila je svoj puni institucionalni izraz", napisala je Trišić Babić na društvenoj mreži "Iks".

Ona je istakla da je Republika Srpska još jednom pokazala demokratsku zrelost, sposobnost da obezbijedi kontinuitet vlasti i jasnu posvećenost očuvanju mira, stabilnosti i razvoja.