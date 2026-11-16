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Ko je Jovana Drljača: Najmlađi poslanik u Parlamentu Srpske

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АТВ редакција
16.11.2026 16:03

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Jovana Drljača
Foto: SNSD

Dok njene vršnjake tek čekaju prvi ozbiljniji poslovni i životni izazovi, ona će već učestvovati u donošenju odluka koje se tiču svih građana Republike Srpske.

Riječ je o Jovani Drljači (25), koja je u novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske ušla kao najmlađi poslanik.

Do mandata je došla preko liste SNSD-a osvojivši 3.947 glasova u Izbornoj jedinici 1.

Iako je tek na početku političke karijere, iza nje je već nekoliko godina iskustva u lokalnoj politici, ali i zapažen akademski uspjeh.

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Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci u junu 2024. godine, i to kao student generacije. Studije je završila sa prosjekom ocjena 9,95, svrstavajući se među najuspješnije studente svoje generacije.

Politika joj, međutim, nije nepoznanica. U lokalni parlament prvi put je ušla nakon izbora 2020. godine, kada je imala svega 19 godina, postavši najmlađa odbornica u Skupštini opštine Novi Grad, prenosi "Srpska info".

Upravo tokom konstitutivne sjednice lokalnog parlamenta krajem te godine našla se u centru pažnje javnosti.

Nakon što je najstariji odbornik napustio sjednicu, predsjedavanje je preuzela Drljača.

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Na lokalnim izborima 2024. godine ponovo je osvojila odbornički mandat, a sada je napravila korak dalje i izborila mjesto u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Srpske.

Drljača je i porodično vezana za lokalnu politiku. Kćerka je Miroslava Drljače, načelnika opštine Novi Grad, koji tu funkciju obavlja od 2016. godine.

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Jovana Drljača

Narodna skupština Republike Srpske

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