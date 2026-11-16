Konstituisan 12. saziv Narodne skupštine Republike Srpske, za predsjednika parlamenta izabran dr Nenad Stevandić, svečane zakletve položili narodni poslanici, predsjednik Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

Na Prvoj (konstitutivnoj) sjednici novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koja je održana danas, 16. novembra 2026. godine, za predsjednika parlamenta izabran je dr Nenad Stevandić, a svečanu zakletvu položili su narodni poslanici, predsjednik Republike Srpske Savo Minić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović i potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić i Igor Balukčić.

Usvojen je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o potvrđivanju mandata narodnih poslanika 12. saziva, za mandatni period 2026-2030, nakon čega su narodni poslanici položili svečanu zakletvu.

Narodni poslanici, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH pročitali su tekst zakletve:

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„Zaklinjem se da ću dužnost savjesno i odgovorno izvršavati, državne tajne čuvati, interese naroda i građana Republike Srpske braniti i zastupati, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske časno se držati“.

Narodni poslanici su usvojili Odluku o broju potpredsjednika Narodne skupštine. Odlučeno je da 12. saziv Narodne skupštine ima četiri potpredsjednika, a na tu funkciju na Prvoj sjednici izabrani su: Nina Bukejlović, Snježana Gvozden i Nedeljko Čubrilović. Četvrti potpredsjednik, iz reda najbrojnije opozicione stranke u parlamentu, trebalo bi da bude izabran na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine.

Za generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske izabran je dr Dragan Dakić, a za zamjenika generalnog sekretara Boran Bosančić.

Za predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Narodne skupštine izabrana je Bojana Vokić.

Narodna skupština usvojila je i Zaključke o pokretanju inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Zaključke o pokretanju inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

U vezi sa pokrenutom inicijativom za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodna skupština, između ostalog, zadužila je političke stranke ili svakog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da, do 18. novembra 2026. godine, do 14.00 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

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U vezi sa pokrenutom inicijativom za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske, Narodna skupština je, između ostalog, zadužila političke stranke zastupljene u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i Ostalih ili svakog člana jednog od klubova poslanika, uključujući i članove izabrane u skladu sa članom 11.11. stav 2. Izbornog zakona BiH, da do 23. novembra 2026. godine, do 14.00 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Prvom sjednicom Narodne skupštine, do izbora predsjednika parlamenta, predsjedavao je najstariji narodni poslanik Nedeljko Čubrilović, a u radu su mu pomagali najmlađi narodni poslanici Jovana Drljača, Milan Petrović i Nebojša Drinić.

Konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, te predstavnici političkog, vjerskog i društvenog života Republike Srpske i diplomatskog kora.