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Gvozden odgovorila na optužbe: Stanivuković je htio u koaliciju sa SNSD-om, radili smo protiv Blanuše

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АТВ редакција
16.11.2026 14:01

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poslanik SNSD-a u NS RS
Foto: ATV

Nakon što je napustila PSS i pristupila SNSD-u, narodni poslanik Snježana Gvozden iznijela je teške optužbe na račun Draška Stanivukovića. Poručuje da su u Banjaluci imali instrukcije da rade protiv Branka Blanuše i da se Stanivuković nadao koaliciji sa SNSD-om i premijerskoj funkciji.

Ona je navela da je u svom političkom djelovanju uvijek bila javna i iskrena, podsjetivši da je još 2022. godine radila za kandidate vladajuće koalicije Milorada Dodika i Željku Cvijanović.

Istovremeno je optužila Stanivukovića da je sa saradnicima radio na izbornom porazu Jelene Trivić.

"Godine 2022. radila sam za kandidate vladajuće koalicije, Milorada Dodika i Željku Cvijanović, isto kao što je Draško Stanivuković zajedno sa saradnicima radio sve da Jelena Trivić izgubi", poručila je Gvozden.

Сњежана Гвозден

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Ona tvrdi da je Stanivuković i na vanrednim izborima 2025. godine radio na tome da kandidat SDS-a Branko Blanuša izgubi od Siniše Karana, te je podsjetila da Stanivuković nije želio da se kandiduje.

Posebno ozbiljne optužbe iznijela je govoreći o izborima 2026. godine, tvrdeći da su članovi PSS-a dobili instrukciju da ne podržavaju Blanušu.

"Godine 2026. dobili smo instrukciju u PSS-u da ne radimo za Branka Blanušu, što su rezultati izbora i pokazali. Na moje pitanje zašto se to radi, odgovor je bio da je to visoka politika i da se poslije izbora ide u koaliciju sa SNSD-om ako vladajući dopuste da Draško bude premijer", navela je Gvozden.

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Osvrnula se i na uvrede koje su joj upućene nakon što je odlučila da pristupi SNSD-u, poručujući da nema razloga da je bilo ko napada zbog bliskosti sa ovom strankom.

"Nema potrebe da me neko napada zbog bliskosti sa SNSD-om, jer je svakom u Banjaluci jasno šta je simbioza. Ovo vrijeđanje mene govori samo o njima i ima cilj da se bude veći Vukan od Vukana", poručila je Gvozden.

Na kraju je zahvalila svima koji su joj pružili podršku.

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Tagovi :

Snježana Gvozden

Draško Stanivuković

PSS

SNSD

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (11)

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