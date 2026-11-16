Hidroelektrane na Trebišnjici ponovo na mreži

Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/, nakon završenog remonta, ponovo su počele da rade zahvaljujući boljoj hidrološkoj situaciji u Bilećkom jezeru, izjavio je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Milan Mitrović.

- Svi agregati u sistemu HET-a su raspoloživi za potrebe sistema jer je HET prije dva dana ponovo počeo da proizvodi struju - istakao je Mitrović.

On je naveo da je, zahvaljujući padavinama, kota hidroakumulacije Bileća oporavljena za oko četiri metra.

Mitrović je rekao da dotoci u bilećku hidroakumulaciju iznose oko 210 metara kubnih u sekundi, dok su međudotoci odnosno dotoci u akumulaciju "Trebinje" oko 15 metara kubnih u sekundi.

- Očekujemo i nove dotoke i padavine kako bi se oporavila hidroakumulacija Bileća i da sistem bude još stabilniji - naglasio je Mitrović.

On je podsjetio da su završene remontne aktivnosti na hidroelektranama "Trebinje jedan", "Trebinje dva" i "Dubrovnik", navodeći da se nakon izrazito sušnog perioda ulazi u bolji i povoljniji period kada je riječ o hidrologiji.