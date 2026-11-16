Savo Minić položio zakletvu: Hvala Dodiku kojem tek danas formalno prestaje mandat

"Želim da se zahvalim gospodinu Dodiku kojem formalno pravno tek danas prestaje mandat Predsjednika Republike Srpske. Da se zahvalim našim predsjedniku Siniši Karanu koji je stojećki preuzeo formalno pravno onaj dio koji se odnosio na jednu borbu protiv svega onog što se zove nametanje, nezakonitost i sve ono što je bilo upućeno protiv svih građana Srpske", rekao je Minić i dodao:

"Naše politike su bile jake i stabilne. Pokazali smo da institucionalno i ideološki možemo odgovoriti, zato smo dobili podršku građana. Zahvaljujem se svima koji su dali podršku i meni i političkoj partiji kojoj pripadam, ali isto tako i onima koji to nisu uradili, jer su nas uputili na jednu stranu, a to je da sve što budemo radili moramo raditi u interesu Srpske".

Minić je poželio sreću u radu svima i najavio dobru saradnju u ime institucije Predsjednika Republike Srpske. Takođe, najavio je i da će Republika Srpska veoma brzo ući u proceduru formiranja Vlade.

"Neka živi Republika Srpska", poručio je Minić.