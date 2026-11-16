Siniša Karan predao dužnosti predsjednika Srpske Savi Miniću

Dosadašnji predsjednik Republike Srpske predao je danas dužnosti novoizabranom predsjedniku Savi Miniću u Palati Republike Srpske u Banjaluci.

Služiti Republici Srpskoj velika je čast, ali iznad svega najviša dužnost i odgovornost pred svojim narodom, istakao je dosadašnji predsjednik Republike Srpske Siniša Karana.

Primopredaja dužnosti ATV

"Ta dužnost obavezuje nas da odlučno čuvamo mir, branimo slobodu, štitimo ustavni poredak i dostojanstveno služimo interesima Republike Srpske i svih njenih građana", rekao je Karan u Palati Republike u Banjaluci u obraćanju na svečanoj primopredaji dužnosti novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću.

Primopredaja dužnosti ATV

On je podsjetio da prijevremeni izbori nisu bili želja naroda, već posljedica pokušaja da se volja naroda, demokratski izražena izborom Milorada Dodika za predsjednika Republike, poništi nametnutim, neustavnim, nezakonitim i nedemokratskim odlukama.

Primopredaja dužnosti ATV

"Zato danas izražavam duboko poštovanje predsjedniku Miloradu Dodiku, koji je u najtežim vremenima pokazao istrajnost i odlučnost u odbrani ustavne pozicije Republike Srpske. Zahvaljujem mu na podršci, a posebno na ličnoj žrtvi i dosljednosti u odbrani Republike Srpske pred velikim političkim i institucionalnim izazovima", istakao je Karan.

On je čestitao novoizabranom predsjedniku Savi Miniću i poželio mu mnogo uspjeha i da mu Ustav i volja naroda Republike Srpske budu putokaz u svakoj odluci.

Primopredaja dužnosti ATV

Dosadašnji predsjednik Srpske naveo je da u vrijeme kada se u BiH vodi borba između ustavne i neustavne stvarnosti, Republika Srpska se dosljedno zalaže za strogu primjenu Ustava i Dejtonskog sporazuma.

"Iz njih se ne može uzimati samo ono što nekome odgovara. Jer tamo gdje prestaje Ustav, počinje samovolja, a gdje vlada samovolja, nema ni pravne sigurnosti, ni slobode", ukazao je Karan.

On je istakao da politika Republike Srpske nije politika sukoba, već politika dogovora i poštovanja Ustava, te da su zato i u ovom mandatu jačali institucije i čuvali državnopravni status Srpske.

On je poručio građanima Republike Srpske da je mir njena najveća pobjeda, a Republika Srpska istorijska odgovornost.

"Odbranjena uz velike žrtve, ona nas obavezuje da budemo mudri, jedinstveni i odlučni u radu, da je čuvamo snaženjem njenih institucija, ekonomskim razvojem i borbom za dostojanstvo svakog čovjeka.

Našim precima dugujemo pamćenje, a našoj djeci sigurnu budućnost. I zato neka bude jasno: Ustav i Dejton su naša brana, sloboda naše pravo, a jačanje Republike Srpske naša trajna obaveza. Živjela Republika Srpska! Živio srpski narod!", naglasio je Karan.

Pred Palatom počasna jedinica

Minića je pred Palatom Republike dočekalo intoniranje republičke himne, crveni tepih, policijski orkestar i postrojena počasna jedinica MUP-a Srpske, koju je predvodio njen komandir Vitomir Petričević.

"Pomoz Bog junaci!", rekao je Minić postrojenoj jedinici koja mu je odgovorila sa – "Bog ti pomogao!".

Minića su ispred Palate Republike dočekali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, nekadašnji predsjednik Siniša Karan i brojni građani.

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