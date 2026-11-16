Nina Bukejlović: Po ocu sam Srpkinja, po majci Bošnjakinja

Nina Bukejlović, potpredsjednik Narodne skupštine iz reda bošnjačkog naroda, odgovorila je na prozivke koje se tiču njene nacionalne pripadnosti i poručila da je po ocu Srpkinja, a po majci Bošnjakinja.

"S obzirom na to da se ponovo postavlja pitanje kom narodu pripadam, objasniću vam na jednostavan način, barem je jednostavan za mene. Po ocu sam Srpkinja, po majci Bošnjakinja. Apsolutno smatram da je to moje lično pravo i nešto što niko nikada neće da mi oduzme. Na to sam ponosna", rekla je Bukejlović i poručila da poštujući svoje roditelje, poštuje i oba svoja naroda.

Pojedini opozicioni poslanici prozivali su vladajuću strukturu zbog prijedloga Bukejlovićeve za potpredsjednika NSRS, osporavajući njenu nacionalnu pripadnost.