Logo

Nina Bukejlović: Po ocu sam Srpkinja, po majci Bošnjakinja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 14:35

Komentari:

4
Nina Bukejlović: Po ocu sam Srpkinja, po majci Bošnjakinja

Nina Bukejlović, potpredsjednik Narodne skupštine iz reda bošnjačkog naroda, odgovorila je na prozivke koje se tiču njene nacionalne pripadnosti i poručila da je po ocu Srpkinja, a po majci Bošnjakinja.

"S obzirom na to da se ponovo postavlja pitanje kom narodu pripadam, objasniću vam na jednostavan način, barem je jednostavan za mene. Po ocu sam Srpkinja, po majci Bošnjakinja. Apsolutno smatram da je to moje lično pravo i nešto što niko nikada neće da mi oduzme. Na to sam ponosna", rekla je Bukejlović i poručila da poštujući svoje roditelje, poštuje i oba svoja naroda.

Pojedini opozicioni poslanici prozivali su vladajuću strukturu zbog prijedloga Bukejlovićeve za potpredsjednika NSRS, osporavajući njenu nacionalnu pripadnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nina Bukejlović

Bošnjakinja

nsrs

Komentari (4)

Više iz rubrike

poslanik SNSD-a u NS RS

Republika Srpska

Gvozden odgovorila na optužbe: Stanivuković je htio u koaliciju sa SNSD-om, radili smo protiv Blanuše

2 h

11
Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH položila je danas zakletvu pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.

Republika Srpska

Cvijanović: Radiću u najboljem interesu Republike Srpske

2 h

0
Memorijalni centar Republike Srpske i Opštinska uprava Brod pokrenuli su inicijativu da majci Milji Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu zločinci ubili supruga i tri sina, bude podignut spomenik u znak trajnog sjećanja na njenu životnu sudbinu i stradanje njene porodice.

Republika Srpska

Pokrenuta inicijativa za podizanje spomenika majci Milji Zečević u Brodu

3 h

0
Kao ozeblim sunce tako hidroelktranama treba kiša. Suša je uzela danak pa su protoci, dotoci i akumulacije na svom minimumu. Bilećko jezero je neprepoznatljivo. HET ne proizvodi ali se remontuje.

Republika Srpska

Hidroelektrane na Trebišnjici ponovo na mreži

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima