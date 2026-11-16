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Potpredsjednici Gvozdenova, Bukejlovićeva i Čubrilović

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АТВ редакција
16.11.2026 14:36

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Potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske u narednom periodu biće Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović, saznaje Srna.
Foto: Srna

Narodna skupština Republike Srpske će u 12. sazivu imati četiri potpredsjednika, odlučeno je na današnjem zasjedanju. Potpredsjednici Skupštine u narednom periodu biće Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović.

Nina Bukejlović je izabrana na prijedlog SNSD-a kao potpredsjednik Skupštine iz reda bošnjačkog naroda, dok će Gvozdenova će biti potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda

.

Čubrilović, koji je lider DEMOS-a, ranije je bio predsjednik Narodne skupštine izabran je za potpredsjednika iz reda srpskog naroda ispred partija vladajuće koalicije.

Opozicija na današnjem zasjedanju nije predložila kandidata za potpredsjednika koji pripada najvećoj opozicionoj partiji u Skupštini.

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Narodna skupština Republike Srpske

potpredsjednik NS RS

Republika Srpska

Nedeljko Čubrilović

Snježana Gvozden

Nina Bukejlović

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