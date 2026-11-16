Potpredsjednici Gvozdenova, Bukejlovićeva i Čubrilović

Narodna skupština Republike Srpske će u 12. sazivu imati četiri potpredsjednika, odlučeno je na današnjem zasjedanju. Potpredsjednici Skupštine u narednom periodu biće Snježana Gvozden, Nina Bukejlović i Nedeljko Čubrilović.

Nina Bukejlović je izabrana na prijedlog SNSD-a kao potpredsjednik Skupštine iz reda bošnjačkog naroda, dok će Gvozdenova će biti potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda

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Čubrilović, koji je lider DEMOS-a, ranije je bio predsjednik Narodne skupštine izabran je za potpredsjednika iz reda srpskog naroda ispred partija vladajuće koalicije.

Opozicija na današnjem zasjedanju nije predložila kandidata za potpredsjednika koji pripada najvećoj opozicionoj partiji u Skupštini.