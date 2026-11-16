Igor Dodik: Interes Srpske i njenih građana - iznad svega

Početak rada novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske i potpisivanje koalicionog sporazuma važan su korak ka stabilnim institucijama i nastavku odgovorne politike, poručio je organizacioni sekretar SNSD-a i narodni poslanik Igor Dodik.

Dodik je naglasio da dvotrećinska većina donosi snagu da se odluke sprovode, ali i još veću obavezu da se na očekivanja građana odgovori konkretnim rezultatima.

- Svim narodnim poslanicima želim uspješan rad, uz svijest da je interes Republike Srpske i njenih građana iznad svega - objavio je Dodik na Iksu.

Početak rada novog saziva Narodne skupštine i potpisivanje koalicionog sporazuma važan su korak ka stabilnim institucijama i nastavku odgovorne politike. Dvotrećinska većina donosi snagu da se odluke sprovode, ali i još veću obavezu da se na očekivanja građana odgovori … 👇🏻 https://t.co/l1nre4D01V — Igor Dodik (@dodik_igor) November 16, 2026

Poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su danas u Banjaluci svečanu zakletvu.