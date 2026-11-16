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Igor Dodik: Interes Srpske i njenih građana - iznad svega

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АТВ редакција
16.11.2026 11:06

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Igor Dodik: Interes Srpske i njenih građana - iznad svega
Foto: X / Igor Dodik

Početak rada novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske i potpisivanje koalicionog sporazuma važan su korak ka stabilnim institucijama i nastavku odgovorne politike, poručio je organizacioni sekretar SNSD-a i narodni poslanik Igor Dodik.

Dodik je naglasio da dvotrećinska većina donosi snagu da se odluke sprovode, ali i još veću obavezu da se na očekivanja građana odgovori konkretnim rezultatima.

- Svim narodnim poslanicima želim uspješan rad, uz svijest da je interes Republike Srpske i njenih građana iznad svega - objavio je Dodik na Iksu.

Poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili su danas u Banjaluci svečanu zakletvu.

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Igor Dodik

Narodna skupština Republike Srpske

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