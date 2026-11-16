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Minić: Dužnost predsjednika preuzimam sa ponosom i odgovornošću

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АТВ редакција
16.11.2026 10:19

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Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da dužnost preuzima sa ponosom i odgovornošću prema svakom pojedincu, te zahvalio građanima Srpske na povjerenju i ogromnoj podršci.
Foto: X/Savo Minić

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da dužnost preuzima sa ponosom i odgovornošću prema svakom pojedincu, te zahvalio građanima Srpske na povjerenju i ogromnoj podršci.

"Biću predsjednik svih građana, posvećen poštovanju Ustava, očuvanju jedinstva i jačanju institucija koje služe narodu", objavio je Minić na "Iksu".

Minić je čestitao i rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srpske i svim poslanicima novog saziva.

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"Neka naš zajednički rad obilježe dijalog, uvažavanje i odluke u interesu građana. Živjela Republika Srpska!", poručio je Minić.

U Banjaluci je u toku konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.

Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića zakazana je za 12.30 časova u Palati Republike u Banjaluci.

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Tagovi :

Savo Minić

predsjednik Republike Srpske

Palata Republike Srpske

Republika Srpska

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