Minić: Dužnost predsjednika preuzimam sa ponosom i odgovornošću

Autor:ATV redakcija
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Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da dužnost preuzima sa ponosom i odgovornošću prema svakom pojedincu, te zahvalio građanima Srpske na povjerenju i ogromnoj podršci.
"Biću predsjednik svih građana, posvećen poštovanju Ustava, očuvanju jedinstva i jačanju institucija koje služe narodu", objavio je Minić na "Iksu".
Minić je čestitao i rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srpske i svim poslanicima novog saziva.
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"Neka naš zajednički rad obilježe dijalog, uvažavanje i odluke u interesu građana. Živjela Republika Srpska!", poručio je Minić.
Hvala građanima Republike Srpske na povjerenju i ogromnoj podršci. Dužnost predsjednika preuzimam sa ponosom i odgovornošću prema svakom pojedincu.
Biću predsjednik svih građana, posvećen poštovanju Ustava, očuvanju jedinstva i jačanju institucija koje služe narodu.
Čestitam rukovodstvu Narodne skupštine i svim poslanicima. Neka naš zajednički rad obilježe dijalog, uvažavanje i odluke u interesu građana.
Živjela Republika Srpska!— Savo Minić (@minic_savo) November 16, 2026
U Banjaluci je u toku konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.
Svečana primopredaja dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana i Save Minića zakazana je za 12.30 časova u Palati Republike u Banjaluci.
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