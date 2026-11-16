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Dodik: Obezbijedili smo dvotrećinsku većinu, ovo je istorijski trenutak

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АТВ редакција
16.11.2026 09:44

Komentari:

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Dodik: Obezbijedili smo dvotrećinsku većinu, ovo je istorijski trenutak
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon potpisivanja koalicionog sporazuma kojim je vladajuća većina obezbijedila dvotrećinsku podršku u NSRS kaže da je ovo istorijski trenutak i snažna garancija stabilnosti Srpske i njenih institucija.

"Takva podrška nosi i veliku odgovornost. Naš zadatak je da sačuvamo mir, ubrzamo razvoj i obezbijedimo bolji i sigurniji život našem narodu. Imamo snagu i jedinstvo da Republiku Srpsku vodimo naprijed", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

koalicioni sporazum

nsrs

SNSD

Komentari (13)

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