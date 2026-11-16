Dodik: Obezbijedili smo dvotrećinsku većinu, ovo je istorijski trenutak

Autor:ATV redakcija
Komentari:13
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon potpisivanja koalicionog sporazuma kojim je vladajuća većina obezbijedila dvotrećinsku podršku u NSRS kaže da je ovo istorijski trenutak i snažna garancija stabilnosti Srpske i njenih institucija.
"Takva podrška nosi i veliku odgovornost. Naš zadatak je da sačuvamo mir, ubrzamo razvoj i obezbijedimo bolji i sigurniji život našem narodu. Imamo snagu i jedinstvo da Republiku Srpsku vodimo naprijed", poručio je Dodik.
Potpisali smo koalicioni sporazum i obezbijedili dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je istorijski trenutak i snažna garancija stabilnosti Srpske i njenih institucija.
Takva podrška nosi i veliku odgovornost. Naš zadatak je da sačuvamo mir, ubrzamo razvoj i obezbijedimo bolji i sigurniji život našem narodu. Imamo snagu i jedinstvo da Republiku Srpsku vodimo naprijed.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 16, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Uživo
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h8
Republika Srpska
3 h9
Republika Srpska
3 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu