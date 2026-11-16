Dodik: Obezbijedili smo dvotrećinsku većinu, ovo je istorijski trenutak

Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon potpisivanja koalicionog sporazuma kojim je vladajuća većina obezbijedila dvotrećinsku podršku u NSRS kaže da je ovo istorijski trenutak i snažna garancija stabilnosti Srpske i njenih institucija.

"Takva podrška nosi i veliku odgovornost. Naš zadatak je da sačuvamo mir, ubrzamo razvoj i obezbijedimo bolji i sigurniji život našem narodu. Imamo snagu i jedinstvo da Republiku Srpsku vodimo naprijed", poručio je Dodik. Potpisali smo koalicioni sporazum i obezbijedili dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je istorijski trenutak i snažna garancija stabilnosti Srpske i njenih institucija. Takva podrška nosi i veliku odgovornost. Naš zadatak je da sačuvamo mir, ubrzamo razvoj i obezbijedimo bolji i sigurniji život našem narodu. Imamo snagu i jedinstvo da Republiku Srpsku vodimo naprijed. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 16, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.