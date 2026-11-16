Autor:ATV redakcija
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Nenad Stevandić će biti predsjednik Narodne skupštine, a na prijedlog SNSD-a za potpredsjednike će biti predloženi Snježana Gvozden i Nina Bukejlović, rekao je za ATV Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.
"Postignuti su dogovori. Na naš prijedlog, potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda će biti Snježana Gvozden, a iz bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a će biti Nina Bukejlović", kaže Mazalica.
Kako kaže Mazalica, potpredsjednik iz reda srpskog naroda iz partija koalicije će biti Nedeljko Čubrilović.
"Generalni sekretar će biti Dragan Dakić, a zamjenik će biti Boran Bosančić", rekao je Mazalica.
On kaže da će 56 poslanika potpisati koalicioni sporazum i da će biti manifestovana dvotrećinska većina.
"To je dovoljan broj da imamo četiri delegata u Domu naroda", rekao je Mazalica.
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