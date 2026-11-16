Logo

Mazalica za ATV: Snježana Gvozden i Nina Bukejlović kandidati SNSD-a za potpredsjednika NS RS

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
16.11.2026 07:50

Komentari:

2
Mazalica za ATV: Snježana Gvozden i Nina Bukejlović kandidati SNSD-a za potpredsjednika NS RS
Foto: ATV

Nenad Stevandić će biti predsjednik Narodne skupštine, a na prijedlog SNSD-a za potpredsjednike će biti predloženi Snježana Gvozden i Nina Bukejlović, rekao je za ATV Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

"Postignuti su dogovori. Na naš prijedlog, potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda će biti Snježana Gvozden, a iz bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a će biti Nina Bukejlović", kaže Mazalica.

Kako kaže Mazalica, potpredsjednik iz reda srpskog naroda iz partija koalicije će biti Nedeljko Čubrilović.

"Generalni sekretar će biti Dragan Dakić, a zamjenik će biti Boran Bosančić", rekao je Mazalica.

On kaže da će 56 poslanika potpisati koalicioni sporazum i da će biti manifestovana dvotrećinska većina.

"To je dovoljan broj da imamo četiri delegata u Domu naroda", rekao je Mazalica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snježana Gvozden

Boran Bosančić

Dragan Dakić

Nenad Stevandić

Srđan Mazalica

SNSD

Narodna skupština Republike Srpske

Nina Bukejlović

Komentari (2)

Pročitajte više

Vladajuća koalicija potpisuje sporazum

Republika Srpska

Vladajuća koalicija potpisuje sporazum

4 h

7

Uživo

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

Republika Srpska

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

4 h

2
predsjednik SNSD-a konferencija za novinare u NS RS

Republika Srpska

Dodik: Prihvatiću vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije

14 h

9
Nenad Stevandić kazao je za ATV da je uz sve otežavajuće okolnosti i intervencije, rukovodstvo Republike Srpske kao i njen parlament su ostali na čvrstim nogama i ni u jednom trenutku nisu popustili pritiscima.

Republika Srpska

Stevandić o Ćopiću: Nije postavljao nikakve uslove niti dozvolio da drugi trguju u njegovo ime

15 h

2

Više iz rubrike

Vladajuća koalicija potpisuje sporazum

Republika Srpska

Vladajuća koalicija potpisuje sporazum

4 h

7

Uživo

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

Republika Srpska

Konstitutivna sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske

4 h

2
Palata

Republika Srpska

Danas primopredaja dužnosti između Karana i Minića

4 h

0
predsjednik SNSD-a

Republika Srpska

Dodik uvjeren da će Srpska imati dobre odnose sa novim premijerom Izraela

14 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima