Nenad Stevandić će biti predsjednik Narodne skupštine, a na prijedlog SNSD-a za potpredsjednike će biti predloženi Snježana Gvozden i Nina Bukejlović, rekao je za ATV Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

"Postignuti su dogovori. Na naš prijedlog, potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda će biti Snježana Gvozden, a iz bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a će biti Nina Bukejlović", kaže Mazalica.

Kako kaže Mazalica, potpredsjednik iz reda srpskog naroda iz partija koalicije će biti Nedeljko Čubrilović.

"Generalni sekretar će biti Dragan Dakić, a zamjenik će biti Boran Bosančić", rekao je Mazalica.

On kaže da će 56 poslanika potpisati koalicioni sporazum i da će biti manifestovana dvotrećinska većina.

"To je dovoljan broj da imamo četiri delegata u Domu naroda", rekao je Mazalica.