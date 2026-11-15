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Dodik: Prihvatiću vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije

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АТВ редакција
15.11.2026 20:32

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predsjednik SNSD-a konferencija za novinare u NS RS
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će prihvatiti vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije i predsjednika koji bude izabran.

Dodik je za televiziju Hajat rekao da će prihvatiti Vlada kada bude izabrana u parlamentu Srbije.

Naglasio je da neće prihvatiti Dinka Gruhonjića koga smatra da nije relevantan, prenosi Srna.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Skupština Srbije

Narodna skupština Republike Srpske

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