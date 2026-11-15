Dodik: Prihvatiću vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će prihvatiti vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije i predsjednika koji bude izabran.
Dodik je za televiziju Hajat rekao da će prihvatiti Vlada kada bude izabrana u parlamentu Srbije.
Naglasio je da neće prihvatiti Dinka Gruhonjića koga smatra da nije relevantan, prenosi Srna.
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