Dodik: Prihvatiću vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će prihvatiti vlast koja bude konstituisana u Skupštini Srbije i predsjednika koji bude izabran.

Dodik je za televiziju Hajat rekao da će prihvatiti Vlada kada bude izabrana u parlamentu Srbije.

Naglasio je da neće prihvatiti Dinka Gruhonjića koga smatra da nije relevantan, prenosi Srna.