Blanuša fakturu za debakl SDS-a gura Ćopiću

Izgubljena tri poslanika, 30.000 glasova manje, poraz za Palatu, poraz za Predsjedništvo, otkaz gradonačelniku, rastjerivanje starih kadrova. Ukratko, bilans SDS-a za dvije godine koji će se fakturisati Vladimiru Ćopiću.

Predsjednik stranke, Branko Blanuša, otkad se čulo za njega nije pokazao dozu odlučnosti kao u noći kada je u automobilu dodao gas do kuće Vladimira Ćopića. Politička korupcija mu je jedini izlaz iz jame u koju se, što sam ukopao, što uz pomoć opozicionih kolega koje je birao za saborce.

Možda je Ćopić i kriv za činjenicu da će SDS u Narodnoj skupštini imati devet umjesto 10 poslanika. Ali, svi oni koji su stajali na njegovom kućnom pragu su krivi za sve one koji su ostali ispod crte.

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Na čelu te kolone je predsjednik stranke Branko Blanuša. Od prijevremenih do redovnih izbora, Blanuša je uspio otvoreno da posvađa funkcionere stranke, podijeli biračko tijelo i pokuša da utopi SDS u drugu partiju.

Funkcioneri SDS-a su otvoreno podržavali kandidate druge stranke, ali radio je to i sam Blanuša onda kada je podržavao kandidaturu Draška Stanivukovića. Pod njegovom palicom na čelu Bijeljine više neće biti funkcioner SDS-a. Uklanjanje Ljubiše Petrovića izazvalo je lančanu reakciju koja je na površinu izbacila duboku podjelu u stranci.

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Možda i najvažniji zapis u biografiji SDS-a biće činjenica da je državotvorna stranka pod rukovodstvom Branka Blanuše izgubila titulu druge stranke po snazi u Republici Srpskoj i da će u buduće oni morati da prate Draška Stanivukovića, a ne on njih.

Tu su i odnosi unutar opozicije. Neodlučnost Branka Blanuše, podijeljen stav i pomiješani signali doveli su SDS u situaciju da sa drugim opozicionim kolegama razgovaraju preko nišana. Koliko ga je koštao Draško Stanivuković, toliku je cijenu platio i Nebojši Vukanoviću.

Potpuni minus u poslovanju SDS-a za vrijeme Branka Blanuše, kao što obično biva, pripisaće se nižem činovniku. Fakturu koju nije platila ni Maja Dragojević Stojić kada je sa istog mjesta otišla u PDP, Blanuša je poturio Vladimiru Ćopiću, jer neko mora biti kriv za sav ovaj cirkus.