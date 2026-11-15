Milan Aleksić, predsjednik Gradskog odbora SDS Prnjavor, kandidat je Srpske demokratske stranke (SDS) za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, saznaje ATV.

Sa više od 30 glasova podrške Glavnog odbora SDS-a te očekivanju da li će biti izabran u Dom naroda PS BiH, Aleksić govori da shodno podršci određenog broja ljudi, ne bi se ni upuštao u ovu priču.

„Zasigurno, postoji varijanta da budem izabran, naravno, zavisi od poslanika u Narodnoj skupštini i smatramo da ćemo mi iz Srpske demokratske stranke imati sigurno jednog delegata u Domu naroda“, rekao je Aleksić.

Aleksić je komentarisao i sutrašnje pregovore sa predstavnicima Liste za pravdu i red te je naglasio da očekuju podršku s obzirom da je riječ o opozicionoj stranci.

„Zasigurno ima za cilj da podrži kandidata, koji ispunjava sve neke uslove, koji su uspostavljeni unaprijed. Imali smo do sada uvijek dobru saradnju, kako na lokalnom nivou sada“, rekao je Aleksić te planira nastaviti saradnju sa liderom Liste za pravdu i red, Nebojšom Vukanovićem.