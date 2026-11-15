U NSRS sastanak vladajuće koalicije

Autor:ATV redakcija
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Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastaće se danas u 18 časova u Narodnoj skupštini u Banjaluci, potvrđeno je za RTRS.
Sastanak se održava uoči sutrašnje konstitutivne sjednice 12. saziva parlamenta Srpske.
Očekuje se prisustvo lidera stranaka vladajuće koalicije, sekretara i šefova poslaničkih klubova.
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