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U NSRS sastanak vladajuće koalicije

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АТВ редакција
15.11.2026 15:57

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Narodna skupština Republike Srpske institucija zgrada Banja Luka
Foto: ATV

Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sastaće se danas u 18 časova u Narodnoj skupštini u Banjaluci, potvrđeno je za RTRS.

Sastanak se održava uoči sutrašnje konstitutivne sjednice 12. saziva parlamenta Srpske.

Očekuje se prisustvo lidera stranaka vladajuće koalicije, sekretara i šefova poslaničkih klubova.

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Na sastanku će biti riječi o pripremama za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi RTRS

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Narodna skupština Republike Srpske

Sastanak

vladajuća koalicija

sjednica

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