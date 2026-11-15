Blanuša: Moguće raspisivanje unutarstranačkih izbora

Moguće je da će se na današnjoj sjednici GO SDS-a donijeti odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora, rekao je predsjednik ove stranke Branko Blanuša pred početak sjednice.

Glavni odbor SDS-a

"Biće analiza izbornih rezultata, biće tema pozicioniranja i definisanje politika SDS- vezano za ovaj period, pogotovo sa opozicionim stranaka u NS RS i na nivou BiH i izbor delegata u Dom naroda", rekao je Blanuša pred početak sjednice Glavnog odbora.

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Na sjednicu su stigla i neki od funkcionera koji su u prethodnom periodu pozivali na smjenu Blanuše.

Milan Miličević i Želimir Nešković ATV

Tako su zajedno došli Milan Miličević i Želimir Nešković koji su bili najglasniji u stavu da Blanuša mora da ode sa čela stranke.