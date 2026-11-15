Konstitutivna sjednica NS RS: Izbor rukovodstva, Minić i Cvijanović polažu zakletve

Na konstitutivnoj sjednici biće izabran predsjednik Narodne skupštine, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu sjednice, koji sadrži 12 tačaka, je i konstituisanje radnog predsjedništva, izbor skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, te razmatranje i usvajanje izvještaja navedene komisije o mandatima narodnih poslanika, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Pred poslanicima bi trebalo da bude i Prijedlog odluke o broju potpredsjednika Narodne skupštine, kao i njihov izbor.

Skupština bi trebalo da razmatra i imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a biće pokrenuta i inicijativa za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i ona za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Konstitutivna sjednica, koju je sazvao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, počeće u 9.00 časova.