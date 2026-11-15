Logo

Konstitutivna sjednica NS RS: Izbor rukovodstva, Minić i Cvijanović polažu zakletve

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 11:56

Komentari:

1
Narodna skupština Republike Srpske, NSRS
Foto: ATV

Konstitutivna sjednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u Banjaluci.

Na konstitutivnoj sjednici biće izabran predsjednik Narodne skupštine, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu sjednice, koji sadrži 12 tačaka, je i konstituisanje radnog predsjedništva, izbor skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, te razmatranje i usvajanje izvještaja navedene komisije o mandatima narodnih poslanika, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Pred poslanicima bi trebalo da bude i Prijedlog odluke o broju potpredsjednika Narodne skupštine, kao i njihov izbor.

Skupština bi trebalo da razmatra i imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a biće pokrenuta i inicijativa za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i ona za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Konstitutivna sjednica, koju je sazvao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, počeće u 9.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Savo Minić

Željka Cvijanović

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)

Više iz rubrike

Novac

Republika Srpska

"Potrebno formiranje ministarstva ekonomije"

2 h

0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić

Republika Srpska

Stevandić: Kuća je svetinja i dolaziti nepozvan je nekultura i nepristojnost

3 h

5
Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na konferenciji za medije, 5. jula.

Republika Srpska

U Banjaluci sjednica Predsjedništva PSS-a

3 h

3
Zbog teške respiratorne infekcije hospitalizovano skoro 40 osoba

Republika Srpska

Zbog teške respiratorne infekcije hospitalizovano skoro 40 osoba

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima