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Zbog teške respiratorne infekcije hospitalizovano skoro 40 osoba

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АТВ редакција
15.11.2026 09:23

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Zbog teške respiratorne infekcije hospitalizovano skoro 40 osoba
Foto: ATV

Na liječenju u bolnicama u Republici Srpskoj je 39 pacijenata zbog teške akutne respiratorne infekcije, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske hospitalizovano je 17 pacijenata, u bolnicama Prijedor i Foča po pet, u bolnicama Nevesinje i Trebinje po četiri, u bijeljinskoj Bolnici tri, a jedan u zvorničkoj Bolnici.

U istom periodu, od 2. do 8. novembra, domovi zdravlja u Republici Srpskoj prijavili su 4.453 akutne respiratorne infekcije, dok su registrovana i 334 oboljenja slična gripu, prenosi Srna.

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Najveća učestalost je u regijama Trebinja i Foče.

"Najveći broj oboljelih je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih infekcija najviše obolijevali najmlađi", naveli su u Institutu.

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Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

bolnica

liječenje

akutna respiratorna infekcija

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