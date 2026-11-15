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Dodik: Do kraja godine ćemo imati formiranu Vladu i usvojen budžet

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АТВ редакција
15.11.2026 08:19

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lider SNSD-a na konferenciji za medije
Foto: ATV

Republika Srpska ulazi u proces konstituisanja institucija vlasti, koji ćemo završiti brzo i odgovorno. Do kraja godine imaćemo formiranu Vladu i usvojen budžet za narednu godinu istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Time potvrđujemo političku i institucionalnu stabilnost Srpske i spremnost da se posvetimo razvoju, jačanju privrede i boljem životu naših građana", napisao je on na Iks-u.

"Tokom sedmice prisustvovao sam osveštanju obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri manastiru Svetog Save u Libertvilu, važnom mjestu okupljanja našeg naroda i očuvanja srpske vjere, kulture i identiteta", naveo je on.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

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