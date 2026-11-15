Dodik: Do kraja godine ćemo imati formiranu Vladu i usvojen budžet

Republika Srpska ulazi u proces konstituisanja institucija vlasti, koji ćemo završiti brzo i odgovorno. Do kraja godine imaćemo formiranu Vladu i usvojen budžet za narednu godinu istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Time potvrđujemo političku i institucionalnu stabilnost Srpske i spremnost da se posvetimo razvoju, jačanju privrede i boljem životu naših građana", napisao je on na Iks-u.

"Tokom sedmice prisustvovao sam osveštanju obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri manastiru Svetog Save u Libertvilu, važnom mjestu okupljanja našeg naroda i očuvanja srpske vjere, kulture i identiteta", naveo je on.