Dodik: Do kraja godine ćemo imati formiranu Vladu i usvojen budžet

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska ulazi u proces konstituisanja institucija vlasti, koji ćemo završiti brzo i odgovorno. Do kraja godine imaćemo formiranu Vladu i usvojen budžet za narednu godinu istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Time potvrđujemo političku i institucionalnu stabilnost Srpske i spremnost da se posvetimo razvoju, jačanju privrede i boljem životu naših građana", napisao je on na Iks-u.
"Tokom sedmice prisustvovao sam osveštanju obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri manastiru Svetog Save u Libertvilu, važnom mjestu okupljanja našeg naroda i očuvanja srpske vjere, kulture i identiteta", naveo je on.
Republika Srpska ulazi u proces konstituisanja institucija vlasti, koji ćemo završiti brzo i odgovorno. Do kraja godine imaćemo formiranu Vladu i usvojen budžet za narednu godinu.
Time potvrđujemo političku i institucionalnu stabilnost Srpske i spremnost da se posvetimo razvoju, jačanju privrede i boljem životu naših građana.
Tokom sedmice prisustvovao sam osveštanju obnovljenog Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri manastiru Svetog Save u Libertvilu, važnom mjestu okupljanja našeg naroda i očuvanja srpske vjere, kulture i identiteta.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 15, 2026
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