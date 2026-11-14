Mitropolit Longin odlikovao Dodika Ordenom Svetog Mardarija

Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin dodijelio je danas Orden Svetog Mardarija predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodik i poželio da ga časno nosi na srpskim grudima da pomaže Crkve i srpski narod.

Vladika Longin je istakao da je Dodik poznat kao veliki dobrotvor srpskih crkava i manastira.

Mitropolit je naveo da se srpski narod u dijaspori, emigraciji uvijek odazivao kada je trebalo pomoći bilo koji kraj gdje živi srpski naroda, ali da je prvi put da su iz otadžbine vidjeli pomoć kada je donirala Republika Srpska.

"Pomoć nam je bila zaista potrebna i mi duboko vjerujemo da će ih Bog blagosloviti, Sveti Sava će se obradovati i dati mira, zdravlja i napretka i svega što je potrebno", rekao je vladika Longin.

Dodik je istakao da bez prevrženosti vjeri srpski narod neće sačuvati svoj identitet.

Dodik je danas kumovao obnovljenom konaku i Duhovno-kulturnom centru Svetog Mardarija pri Manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga. Obnovu je pomogla i Republika Srpska.