Dodik: Važno okupljanje srpske zajednice

Naši ljudi u Americi svojim su radom gradili novi život, a osnivanjem i podrškom Akademiji „Sveti Sava“ pobrinuli su se da njihova djeca znaju i odakle taj život potiče, poruka je to lidera SNSD-a.

Kaže Milorad Dodik da je u Čikagu uz zajednicu koja razumije da se srpsko ime ne čuva samo sjećanjem na pretke, već i onim što ostavljamo potomcima. Republika Srpska ima obavezu da stoji uz njih, jer, kako Dodik poručuje, od truda koji danas ulažemo zavisi hoće li i naredne generacije osjećati da smo jedan narod.

„Mi Srbi hrišćani moramo da se integrišemo u širu hrišćansku zajednicu, da branimo naše postojanje. Ovo nesumnjivo pruža poruku da su ljudi spremni, željni i hoće da budu dio ukupnog ovakvog napora, dio ove Akademije. Sama činjenica da preko 200 djece pohađa školu govori o tome da su roditelji posvećeni“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Akademija "Sveti Sava" u Čikagu iz godine u godinu okuplja sve veći broj djece. Više je od škole. To je mjesto gdje mladi kroz jezik, istoriju, vjeru i umjetnost čuvaju svoje korijene, tradiciju i nacionalni identitet.

„Možete da živite gdje god, pa i ovdje, van, daleko od domovine, od ognjišta, ali ukoliko imate svoj jezik, svoju školu, svoj identitet, svoju vjeru, krsnu slavu, vi živite zajednički život nas Srba gdje se god nalazili“, kaže Dodik.

Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod koji živi daleko od otadžbine, poruka je i generalnog sekretara predsjednika Republike. Kaže Marko Romić i da Akademija „Sveti Sava“ ima posebnu ulogu. Ona djeci pruža obrazovanje za život u Americi, a istovremeno im omogućava da razumiju svoje porijeklo i nasljeđe.

„Kada dijete govori srpski, može da razgovara sa svojim bakama i djedovima, upozna porodičnu istoriju i zavičaj svojih roditelja doživi kao nešto svoje. Tu se vidi prava vrijednost ove škole. Zato naša veza sa dijasporom mora da bude više od svečanih posjeta. Treba da se nastavi kroz saradnju škola, susrete mladih i upoznavanje Republike Srpske. Ljudi koji ovdje čuvaju srpsku zajednicu treba da znaju da u Srpskoj imaju oslonac“, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

Dodik je, kao kum svečanosti, prisustvovao i osveštanju obnovljenog konaka i Duhovno-kulturnog centra Svetog Mardarija pri Manastiru Svetog Save u Libertivilu kod Čikaga. Obnovu je pomogla i Republika Srpska.