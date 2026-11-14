Dodik: Predstava Draška Stanivukovića se bliži kraju, a onda će doći neko ko zna

Kada najavljuje, sve je revolucionarno, a kada treba da realizuje, sve je imaginarno. Banjaluka nije birala glavnog glumca, nego gradonačelnika. Njegova predstava se bliži kraju. A onda će doći neko ko zna", rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik o Drašku Stanivukovići i stanju u Banjaluci.

"Prošao je sadašnji gradonačelnik Banjaluke mnogo, mora mu se priznati: od kidanja asfalta, nošenja megafona, postavljanja stolica na raskrsnicama, slikanja sa šancovom kragnom, do vožnje bilborda po ulicama i ugrožavanja tuđe privatnosti.

Međutim, to nije politika. Politika je rješavanje pitanja zagađenja, a ne čekanje vjetra da dune. Politika je da grad funkcioniše i kada kamere nisu uključene, a ne da svaki komunalni problem postane scenografija za njegov sljedeći nastup. Politika je planiranje kako riješiti pitanja parkinga i gužve u saobraćaju, a ne saobraćajne revolucije i imaginarni tramvaji na imaginarnim šinama.

Kada najavljuje, sve je revolucionarno, a kada treba da realizuje, sve je imaginarno.

Banjaluka nije birala glavnog glumca, nego gradonačelnika. Njegova predstava se bliži kraju. A onda će doći neko ko zna", kaže Dodik.