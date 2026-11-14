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Minić: O bijeljinskoj bolnici se govori s povjerenjem

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АТВ редакција
14.11.2026 14:25

Komentari:

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Rukovodstvu i svim zaposlenima Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini čestitam krsnu slavu, Svete Kozmu i Damjana.
Foto: X/Savo Minić

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić čestitao je krsnu slavu Svete Kozmu i Damjana rukovodstvu i svim zaposlenima Bolnice "Sveti vračevi" u Bijeljini o čijem se radu govori sa povjerenjem.

Minić je istakao da ga raduje što iz ove ustanove često dolaze dobre vijesti i što se o njenom radu govori s povjerenjem.

"Savremeno opremljena bolnica svoj puni smisao dobija zahvaljujući stručnim i posvećenim ljekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i zaposlenima koji svakodnevno brinu o pacijentima", napisao je Minić na Iksu nakon što je prisustvovao proslavi slave Bolnice.

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Tagovi :

Savo Minić

Bolnica Sveti Vračevi

Bijeljina

Krsna slava

liječenje

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