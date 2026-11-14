Minić: O bijeljinskoj bolnici se govori s povjerenjem

Autor:ATV redakcija
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Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić čestitao je krsnu slavu Svete Kozmu i Damjana rukovodstvu i svim zaposlenima Bolnice "Sveti vračevi" u Bijeljini o čijem se radu govori sa povjerenjem.
Minić je istakao da ga raduje što iz ove ustanove često dolaze dobre vijesti i što se o njenom radu govori s povjerenjem.
Rukovodstvu i svim zaposlenima Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini čestitam krsnu slavu, Svete Kozmu i Damjana.
Raduje me što iz ove ustanove često dolaze dobre vijesti i što se o njenom radu govori s povjerenjem. Savremeno opremljena bolnica svoj puni smisao dobija zahvaljujući stručnim i posvećenim ljekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i zaposlenima koji svakodnevno brinu o pacijentima.— Savo Minić (@minic_savo) November 14, 2026
"Savremeno opremljena bolnica svoj puni smisao dobija zahvaljujući stručnim i posvećenim ljekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i zaposlenima koji svakodnevno brinu o pacijentima", napisao je Minić na Iksu nakon što je prisustvovao proslavi slave Bolnice.
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