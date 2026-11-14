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Minić: Mjerama zaštititi domaću proizvodnju

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АТВ редакција
14.11.2026 11:55

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Izabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je poražavajući podatak da je u BiH uvezeno mesa u vrijednosti 500 miliona KM i da vjeruje da će se poslije formiranja vlasti dogovoriti mjere koje će dati sigurnost domaćoj proizvodnji.
Foto: X/Savo Minić

Izabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je poražavajući podatak da je u BiH uvezeno mesa u vrijednosti 500 miliona KM i da vjeruje da će se poslije formiranja vlasti dogovoriti mjere koje će dati sigurnost domaćoj proizvodnji.

Minić je naveo da su potpisivanjem Cefta sporazuma i određenih međunarodnih sporazuma preuzmete obaveze kada je u pitanju slobodno tržište.

Ukazao je da treba zaštiti poljoprivrednog proizvođača sve do momenta dok ne budemo imali dovoljne skladišne i prerađivačke kapacitete da se može čekati ili da se ide na gotov proizvod, da se poluproizvod može plasirati na tržište.

"Borićemo se. Politika, privreda, to je živa materija. Stalno ćemo se boriti", rekao je Minić novinarima u Bijeljini

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Savo Minić

Republika Srpska

Trgovina

Uvoz

izvoz mesa

proizvodnja

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