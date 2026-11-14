Vladimir Ćopić: SDS je u rasulu zbog Blanuše i ekipe, dolazak na kućna vrata im neću oprostiti

Narodni poslanik Vladimir Ćopić, koji je napustio SDS i prešao u Klub poslanika Ujedinjene Srpske, osvrnuo se na dešavanja u SDS-u i odnos sa stranačkim rukovodstvom, a posebno na dolazak predstavnika stranke na vrata njegove porodične kuće u pratnji televizijske ekipe. U saopštenju je iznio svoje viđenje situacije i najavio dalje pravne korake.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Saopštenje za javnost narodnog poslanika Vladimira Ćopića: SDS je u rasulu zbog Blanuše i ekipe, dolazak na kućna vrata im neću oprostiti

Srpska demokratska stranka je u rasulu, a Branko Blanuša je izvor afera i razlog raskola i nije nikakva budućnost za SDS, ni za mene, a posebno ne za Republiku Srpsku. Sa njim i sa onima koji ga podržavaju ne želim da imam bilo šta zajedničko.

Ovo je poručio narodni poslanik iz Kostajnice Vladimir Ćopić u prvom saopštenju za javnost nakon što je odlučio da napusti SDS i da u Narodnoj skupštini Republike Srpske djeluje u Klubu poslanika Ujedinjene Srpske.

Kao drugi razlog Ćopić navodi to što želi da bude dio patriotske dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini, u trenutku kada su pred Republikom Srpskom veliki izazovi, što SDS, Blanuša i ostali odbijaju jer apsolutno ne razumiju političke procese, a što su pokazali i rezultati izbora na kojima su žestoko poraženi

"Kostajnica je mala opština, ali opština koja zna da cijeni Republiku Srpsku i koja zna važnost postojanja Republike Srpske. Kada sam se odlučio aktivno baviti politikom, odlučio sam da su mi najbitnije oblasti socijalne pravde i odgovorne nacionalne politike koja brani interese Republike Srpske", kaže Ćopić.

Ne krije da je u tom trenutku svoje mjesto našao u SDS.

"Bio sam vjeran svojim idealima, Republici Srpskoj i SDS-u. Dugo sam čekao da rukovodstvo stranke prestane lutati na političkoj sceni Republike Srpske. Posebno mi je smetao često neodređen stav kada su bile bitne teme za Republiku Srpsku. Bilo je bitnije biti protiv vlasti Republike Srpske, nego imati jasan stav po brojnim važnim pitanjima. Situacija se još više pogoršala u posljednjih nekoliko mjeseci. Brojni pregovori sa PSS-om, neodlučnost oko kandidature za predsjednika Republike Srpske, kao i afera oko Ljubiše Petrovića, stvorila je ogroman jaz među članovima SDS-a. Žao mi je što rukovodstvo SDS-a ne shvata da stranku vodi na pogrešan način. I to stranku koja je uz narod i vojsku stvarala Republiku Srpsku", kaže Ćopić.

Naglasio je da želi da gradi bolju Republiku Srpsku, da bude aktivan u političkim procesima i da ostane uz ideju nacionalne stranke i socijalne pravde.

Republika Srpska Vrh SDS-a usred noći došao pred kuću Vladimira Ćopića koji je napustio stranku

"Ujedinjena Srpska je nacionalna parlamentarna stranka. Uvijek je bila uz i za Republiku Srpsku. Želim i hoću da rješavam probleme stanovnika Kostajnice, ali i čitave Republike Srpske. U politici nije samo dovoljno kritikovati. Spreman sam da nudim rješenja. Da radim na rješavanju bitnih pitanja za građane Republike Srpske. Kao poslanik u klubu Ujedinjene Srpske ću se truditi da dam doprinos u očuvanju Republike Srpske i stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova života za sve građane. Samo zajedništvo svih Srba i srpskih političkih stranaka može da sačuva Republiku Srpsku u ova tmurna vremena. Želim da budem karika koja spaja, a ne razdvaja srpski narod", zaključuje Ćopić.

Kako kaže, nije namjeravao da se oglašava ali je prinuđen da reaguje nakon što je rukovodstvo SDS sinoć, pod okriljem noći, došlo na vrata njegove kuće, tako uznemiravajući njegovu porodicu, sve uz pratnju televizijske ekipe.

"Taj potez, u stilu Gestapoa, prelio je čašu. To je krivično djelo, uznemiravanje, povreda porodičnog doma čija je nepovredivost zagarantovana Ustavom Republike Srpske. To im neću oprostiti i svi će da dobiju krivične prijave. Znaju oni gdje mogu da me nađu, ali nikome od njih ništa nisam dužan, pa ni objašnjenje. Umjesto toga, neka Blanuša i njegovi puleni objasne glasačima kako su uspjeli da SDS pretvore u minornu političku organizaciju sa neizvjesnom budućnošću, u kojoj se ne zna ni ko je predsjednik. Oni koji su izveli prepad na koju porodičnu kuću nisu moji glasači. Moj mandat pripada meni i on je rezultat mog odnosa sa mojom sugrađanina koji znaju da sam uvijek bio na pravoj strani", zaključuje Ćopić.