Vrh SDS-a usred noći došao pred kuću Vladimira Ćopića koji je napustio stranku

Vrh SDS-a uključujući Branka Blanušu, Ognjena Bodirogu, Darka Babalja, Jovicu Radulovića i Đorđa Milićevića posjetili su kasno večeras kuću Vladimira Ćopića, poslanika koji je napustio SDS i priključio se Ujedinjenoj Srpskoj.

Njihov dolazak u kasne sate pratila je televizijska ekipa, a kažu da na lokaciji nije bilo Ćopića. Razgovarali su sa njegovom suprugom i bratom koji su im poručili da Ćopić nije tu.

Imali smo večeras predsjedništvo SDS-a gdje smo svi šokirani da nosilac liste Izborne jedinice 1 za NSRS gospodin Ćopić, da je prije prve sjednice odlučio da napusti klub poslanika SDS-a. Nećemo da pređemo preko toga, očekujemo odgovore zašto je to uradio", rekao je Ognjen Bodiroga.

Republika Srpska Ćopić definitivno napustio SDS: Uz Stevandića na predsjedničkom kolegijumu US

Poručuje da su došli da vide šta je razlog.

"Svi mi iz Predsjedništva smo garantovali za svakog našeg kandidata i mora se stati u kraj političkoj korupciji i trgovini. Iako se ispostavi da je na račun nekih privilegija gospodin Ćopić spreman da napusti SDS, mi tražimo da on vrati mandat. Da nije bilo grba SDS-a, gospodin Ćopić ne bi bio ni poslanik. Ako to ne uradi, mi ćemo se ovdje mijenjati, biće stotinjak ljudi sigurno", rekao je Bodiroga.

Vrh SDS-a pred kućom Ćopića

Podsjećanja radi, iz iste izborne jedinice preko liste SDS-a mandat je osvojila i Maja Dragojević Stojić, koja je svoje političko djelovanje nastavila u Pokretu Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i nije vratila mandat Srpskoj demokratskoj stranci.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša kaže da se stranka ne smije pomiriti sa tim i da je neophodna nulta tolerancija prema političkoj korupciji.

Republika Srpska Stanivuković, "papci" i bilbordi: Ima li mjesta za preletače u PSS?

"Tražimo razgovor da vidimo koji su razlozi, zbog čega je uradio to što je uradio. Tražićemo ukoliko ostane pri svojoj odluci, da treba da vrati mandat SDS-u", rekao je Blanuša.