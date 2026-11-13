Vrh SDS-a usred noći došao pred kuću Vladimira Ćopića koji je napustio stranku

Autor:ATV redakcija
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Vrh SDS-a uključujući Branka Blanušu, Ognjena Bodirogu, Darka Babalja, Jovicu Radulovića i Đorđa Milićevića posjetili su kasno večeras kuću Vladimira Ćopića, poslanika koji je napustio SDS i priključio se Ujedinjenoj Srpskoj.
Njihov dolazak u kasne sate pratila je televizijska ekipa, a kažu da na lokaciji nije bilo Ćopića. Razgovarali su sa njegovom suprugom i bratom koji su im poručili da Ćopić nije tu.
Imali smo večeras predsjedništvo SDS-a gdje smo svi šokirani da nosilac liste Izborne jedinice 1 za NSRS gospodin Ćopić, da je prije prve sjednice odlučio da napusti klub poslanika SDS-a. Nećemo da pređemo preko toga, očekujemo odgovore zašto je to uradio", rekao je Ognjen Bodiroga.
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Poručuje da su došli da vide šta je razlog.
"Svi mi iz Predsjedništva smo garantovali za svakog našeg kandidata i mora se stati u kraj političkoj korupciji i trgovini. Iako se ispostavi da je na račun nekih privilegija gospodin Ćopić spreman da napusti SDS, mi tražimo da on vrati mandat. Da nije bilo grba SDS-a, gospodin Ćopić ne bi bio ni poslanik. Ako to ne uradi, mi ćemo se ovdje mijenjati, biće stotinjak ljudi sigurno", rekao je Bodiroga.
Podsjećanja radi, iz iste izborne jedinice preko liste SDS-a mandat je osvojila i Maja Dragojević Stojić, koja je svoje političko djelovanje nastavila u Pokretu Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i nije vratila mandat Srpskoj demokratskoj stranci.
Predsjednik SDS-a Branko Blanuša kaže da se stranka ne smije pomiriti sa tim i da je neophodna nulta tolerancija prema političkoj korupciji.
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"Tražimo razgovor da vidimo koji su razlozi, zbog čega je uradio to što je uradio. Tražićemo ukoliko ostane pri svojoj odluci, da treba da vrati mandat SDS-u", rekao je Blanuša.
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