Prošle godine na putevima u Srpskoj život izgubilo 129 osoba, ove godine broj smanjen

Prošle godine na putevima Republike Srpske život je izgubilo 129 lica, dok je u ovoj godini taj broj 82. Upravo ovi podaci povod su za održavanje pokazne vježbe u Banjaluci, organizovane povodom 13. novembra – Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.

U vježbi su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, volonteri Crvenog krsta, pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice i Službe hitne medicinske pomoći, demonstrirajući postupanje i koordinaciju službi u slučaju saobraćajne nezgode.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske ističu da se danas želi skrenuti pažnja javnosti na tragične posljedice saobraćajnih nesreća i njihove žrtve. Naglašavaju da će aktivnosti održane u Banjaluci biti nastavljene naredne sedmice u drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

Glavni inspektor jedinice policije za bezbjednost saobraćaja Uprave policije MUP-a Republike Srpske Ilija Smiljanić izrazio je nadu da će se trend smanjenja broja žrtava zadržati do kraja godine. Glavni uzrok većine saobraćajnih nezgoda jeste neprilagođena brzina vožnje. Udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda ističu da će se samo uključivanjem cijelog društva u rješavanje problema smanjiti tragične brojke na putevima. Neophodno uvesti u obrazovni sistem izučavanje ponašanja u saobraćaju, te ulagati novac u bezbjednost saobraćaja i prevenciju.

Broj stradalih na putevima upozorava da bezbjednost u saobraćaju mora biti zajednički prioritet. Ni jedna žurba, nepažnja ili nepropisna vožnja ne vrijedi jednog izgubljenog života.