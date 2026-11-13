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SDS ostaje bez jednog poslanika: Vladimir Ćopić napušta stranku

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АТВ редакција
13.11.2026 13:55

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2
Srpska demokratska stranka
Foto: ATV

Vladimir Ćopić, koji je poslanički mandat osvojio kao kandidat SDS-a, napustiće ovu stranku, tvrdi lider PSS-a Draško Stanivuković.

Njegovim odlaskom SDS će ostati na devet poslanika u novom sazivu Narodne skupštine.

Portal "Srpska info" piše da je Ćopić juče obavijestio skupštinsku službu da će u novom sazivu djelovati kao nezavisni poslanik.

Portal dodaje da je Ćopić obavijestio Službu Narodne skupštine Republike Srpske da će u novom sazivu parlamenta svoj poslanički mandat obavljati okviru poslaničkog kluba Ujedinjene Srpske.

"Molim da se ovo obavještenje evidentira i uzme u obzir prilikom konstituisanja poslaničkih klubova u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske", navodi se u dopisu koji je juče stigao u Službu narodne skupštine.

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Tagovi :

Vladimir Ćopić

SDS

Ujedinjena Srpska

Komentari (2)

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