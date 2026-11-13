Šarović: SDS mora u vlast, najgora opcija je da ostanu opozicija

Opozicija mora u vlast sa SDA i SBiH ili sa SNSD-om, najgora opcija je da ostanu opozicija, smatra bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

"SDS nije donio definitivne odluke o tom pitanju, da li ide u opoziciju, da li ima ambiciju da bude dio državnih struktura, odnosno Savjeta ministara ili neku drugu ambiciju. Kakve su ambicije i kako misle da uđu u Dom naroda, za Predstavnički dom opozicija ima pet poslanika i imaju osnovni uslov da bi mogli da budu faktor za formiranje vlasti na nivou BiH", kaže Šarović za BHRT.

On poručuje da je pitanje formiranja vlasti vrlo rizično i da su pred opozicionim strankama teške odluke. Pred njima su dvije opcije - ili SDA i Stranka za BiH ili SNSD i njihovi koalicioni partneri.

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"Većina je moguća. Ako govorim o SDS-u, ali i za cijelu opoziciju je vrlo rizično da računa da ide u Savjet ministara i da im partneri budu SDA i SBiH. Oni mogu da pregovaraju, ali bi bili pod velikim pritiskom i optužbama stranka koje dolaze iz Republike Srpske. S druge strane, ako se opredijele da pregovaraju sa SNSD-om, tu je bilo određenih signala ali za to treba donijeti odluku. Ja sam 2012 i 2013. godine donosio odluke da idemo u koaliciju sa SNSD-om. To je bio period u kojem je rastao SDS. Da li ima hrabrost i umijeća, vidjećemo narednih dana. Najgora opcija je da budu opoziciji. Još četiri godine opozicije za SDS je to ubitačno i ne mogu računati da iz opozicije rastu i jačaju", rekao je Šarović.

Dodik: Znam za sastanke Stanivukovića i Izetbegovića

Predsjednik SNSD-a u razgovoru sa Prvjereno.info kaže da zna za sastanke lidera PSS-a Draška Stanivukovića sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem gdje se razgovara o mogućem pravljenju vlasti na nivou BiH bez SNSD-a.

"Ja im kažem neka probaju, mislim da ne mogu", ističe Dodik.

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Dodik je poručio i da opozicija nije razumjela trenutak u kojem se nalazi Republika Srpska. Kada su u pitanju Bošnjaci, oni se u tim slučajevima objedinjavaju.

"Vodim računa o visokoj nacionalnoj odgovornosti koja podrazumijeva naše pravo suštinsko pitanje, a to je status. Stats možete da gradite ako imate jedinstvo. Moj poriv razgovora sa Blanušom i Stanivukovićem je i da nakon izbora obezbijedimo dozu jedinstva. Pozova sam ih u kancelarije SNSD-a da obavimo tu vrstu razgovora. Oni su smatrali da je to njima eliminirajuće jer su to prostorije SNSD-a. Predložio sam kancelarije SDS-a, oni su odbili i to. Tražili su da im garantujem da bez obzira šta ljudi odlučili iz njihovih struktura, da ćemo ih mi odbiti", rekao je Dodik.

Nastavak 2025. godine i pokušaj promjene

Početkom 2025. godine politička formacija "Trojka" raskinula je saradnju sa SNSD-om na nivou BiH uz poruku da će njihovi kadrovi biti počišćeni "bagerom".

Tada su za novog partnera u Republici Srpskoj izabrali manjinske stranke opozicije. Naime, u Predstavničkom domu iz Republike Srpske tokom prethodnog saziva sjedilo je pet poslanika iz stranaka opozicije, jedan je bio bošnjak iz SDA, dok su ostatak činili SNSD i koalicioni partneri.

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Ove godine, SNSD sa koalicionim partnerima ima mandat više, jer je SDA izgubila svog predstavnika. Iako imaju dosta manje, opozicione stranke u Republici Srpskoj i dalje mogu postati poluga za pravljenje vlasti na nivou BiH, ukoliko ih izaberu Bošnjaci. To se upravo desilo tokom 2025. godine, međutim, sastav Doma naroda nije odgovarao željama "Trojke" i opozicije u Republici Srpskoj, čak i nakon oduzimanja mandata Snježani Novaković Bursać. Nije bilo naročite volje ni sa strane HDZ-a da se upuštaju u takav presedan.

Istina je da bi Bakir Izetbegović najrađe izbjegao bilo kakvu vlast sa SNSD-om, zbog toga razgovori sa Draškom Stanivukovićem i nisu toliko besmisleni. Nisu besmisleni ni zbog činjenice da je Milorad Dodik poručio da sa SDA neće ulaziti u vlast ako oni budu vukli sa sobom Stranku za BiH, a za Bakira Izetbegovića Semir Efendić je neophodan za vlast u FBiH.

Politička volja

Posljednji signali koji dolaze iz opozicionih redova sugerišu da ne postoji volje da se ostvari srpsko jedinstvo, makar na nivou BiH. Opozicionari su odbili oba sastanka, kako na "gostujućem", tako i na "domaćem" terenu.

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Podijeljeni su bili i stavovi funkcionera. Pojedinci iz SDS-a su smatrali da je to dobra ideja, dok su joj se drugi oštro protivili. I Branko Blanuša, ali i Draško Stanivuković ovih dana svoje brige stavljaju na prvo mjesto. Blanuša se obračunava sa funkcionerima SDS-a, dok Stanivuković lovi "preletače". Dok oni obavljaju interne poslove, srpsko jedinstvo je na čekanju, ako ga na kraju uopšte i bude.