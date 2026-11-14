Božović: Odluku o isključenju Aleksandre Pandurević je trebalo donijeti ranije

Marinko Božović iz SDS-a najavio je da će se usprotiviti žalbi Aleksandre Pandurević na odluku o njenom razrješenju iz Glavnog odbora stranke, poručivši da je takav potez trebalo povući i ranije.

Aleksandra Pandurević i još troje delegata iz Bijeljine isključeni su iz Glavnog odbora SDS, a odluku je potpisao Branko Blanuša, predsjednik ove stranke.

"Obaviješten sam da se Aleksandra Pandurević žalila Glavnom odboru SDS-a na odluku predsjednika SDS-a o stavljanju van snage odluke o njenom imenovanju u Glavni odbor. Želim javno da iznesem svoj stav da ću glasati protiv njene žalbe kada se ona nađe na dnevnom redu Glavnog odbora. Smatram da su odredbe Statuta SDS-a po ovom pitanju jasne", kaže Božović.

On podsjeća da Član 40. Statuta propisuje da se predsjednik, potpredsjednici i članovi Glavnog odbora SDS-a razrješavaju na način na koji su i izabrani. Član 38. jasno definiše da Skupština SDS-a bira najviše 104 člana Glavnog odbora, dok predsjednik SDS-a imenuje najviše 26 članova.

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"Dakle, članove Glavnog odbora koje je imenovao predsjednik SDS-a nije birala Skupština, niti je njihovo imenovanje uslovljeno naknadnom potvrdom Skupštine. Samim tim ne postoji ni obaveza da Skupština odlučuje o prestanku važenja odluke o njihovom imenovanju. U konkretnom slučaju, odluku o imenovanju donio je predsjednik SDS-a, na osnovu ovlašćenja koja proizlaze iz članova 38. i 46. Statuta. Zato smatram da predsjednik ima pravo da stavi van snage sopstvenu odluku o imenovanju, bez potrebe da o tome odlučuje Skupština SDS-a", kaže Božović i naglašava da je ovu odluku trebalo donijeti znatno ranije.

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"Smatram da bi se time izbjegao dio problema koji danas postoje u SDS-u. Naš narod dobro zna da se zmija, kada je želiš “ubiti”, ne udara u rep, već pravo u glavu. Budući da su o meni, prvenstveno od gospođice Pandurević, ali i drugih ljudi iz stranke, tako i od onih izvan stranke, prije svega gospodina Vukanovića, u javnim nastupima, televizijskim emisijama, na različitim portalima i društvenim mrežama, kao i putem botovskih profila, iznesene brojne neistine i laži, u narednom periodu osvrnuću se na sve sporne tvrdnje sa kojima sam upoznat, a koje sam imao priliku da pročitam ili čujem. To sam ostao dužan, prije svega, svojim prijateljima i svim dobrim ljudima koji me poznaju, ali i onima koji me lično ne poznaju, a koji su mi na posljednjim izborima ukazali povjerenje i dali podršku", poručio je Božović.