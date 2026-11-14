Budimir: Dodatno korištenje dronova i za kontrolu saobraćaja

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir ističe da je u MUP-u planirano uvođenje strukture koja će se baviti novim tehnologijama, među kojima je i dodatno korištenje dronova za pretraživanje terena i kontrolu saobraćaja.

"Predviđene su izmjene Pravilnika o sistematizaciji. Planiramo i uvođenje strukture koja će se baviti novim tehnologijama, među kojima je dodatno korištenje dronova", rekao je Budimir u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske – SRNA.

On je naveo da MUP Republike Srpske koristi dronove, ali da je planirano da ubuduće budu upotrebljavani više, kao i nabavka najsavremenijih.

"To znači da će svaka policijska uprava i policijska stanica imati pilota drona koji će djelovati u određenim slučajevima kao što su migrantska kriza ili pretraživanje terena", istakao je Budimir.

On kaže da bi dronovima trebalo da budu kontrolisani i učesnici u saobraćaju radi veće bezbjednosti.

VIŠE SAOBRAĆAJNIH POLICAJACA, U TOKU NABAVKA "BODI KAMERA"

Budimir je naveo da ovo mora biti urađeno, jer je u ovoj godini, do sada, 81 lice poginulo u saobraćajnoj nesreći, više od 21.000 vozača je isključeno iz saobraćaja od kojih je 80 odsto bilo pod dejstvom alkohola, dok je 539 lica teško povrijeđeno u udesima.

On je naveo da će biti povećan broj saobraćajnih policajaca koji će koristiti nove tehnologije, uključujući i "bodi kamere" čija je nabavka u toku.

"Tu su i novi uređaje za kontrolu alkohola i droge u organizmu. Nabavićemo i 90 stacionarnih radara za kontrolu brzine saobraćaja, čime ćemo imati i novu mogućnost, a to jeste prepoznavanje lica vozača", rekao je Budimir.

On je napomenuo da će na auto-putevima u Republici Srpskoj biti angažovana dva nova vozila - presretača, s ciljem dodatne bezbjednosti saobraćaja.