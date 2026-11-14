Izabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpska planira da do do kraja godine završi formiranje Vlade i usvajanje budžetam, a da će se njegov prvi potez na novoj funkciji saznati odmah u ponedjeljak, 16. novembra.

"Sve je spremno, čak sutra imamo i neke male dodatne pripreme", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

Minić je podsjetio da je u ponedjeljak konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a da potom ulazi u Palatu Republike i odmah kreće sa razgovorima.

"Republika Srpska je preživjela mnoge, mnoge nedaće. Stvorena je u krvi, stvorena sa velikom ljubavlju. Imamo obavezu da to čuvamo. Institucije Republike Srpske su garant da ovdje opstajemo", istakao je Minić.

Smatra da Republika Srpska sada ima najbolju perspektivu, kao i da oni koji upravljaju Srpskom imaju politički kapacitet da mogu na nivou BiH da ostvare sve ono što se odnosi na zaštitu interesa Republike.

On je dodao da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sinoć došla iz SAD, da je sa njom razgovarao i dodao da su tamo ostvareni određeni kontakti.

"U ovom momentu je bitno imati prijatelje, imati informacije na vrijeme, znati šta se dešava sa globalnim kretanjem, sa kretanjem energenata, sa određenim političkim kretanjima", rekao je Minić.

Ponovio je da je Republika Srpska stabilna i perspektivna u ovom momentu, prenosi Srna.