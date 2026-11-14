Minić otvorio 10. jubilarni "Semberski sajam mesa"

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić svečano je otvorio jubilarni 10. "Semberski sajam mesa" u Bijeljini koji je okupio 75 izlagača.

"Sigurno da Semberija kao naša najveća žitnica, kao jedan od najvećih poljoprivrednih i privrednih kapaciteta zaslužuje da ima jedan ovakav sajam", rekao je Minić i pohvalio upornost da ovaj sajam doživi svojih deset godina.

On je dodao da rezultate daju ulaganja u poljoprivredu, prerađivačke kapacitete i sve ono što je bitno da se ima gotov proizvod.

"Na nama je da nastavimo sa tom podrškom i da radimo na svim mjerama koje će omogućiti da se naši proizvodi, osim na domaće, mogu plasirati i na druga tržišta", istakao je Minić.

Dolaskom na ovaj događaj, Minić je istakao da je republička vlast dokazala koliko cijeni trudi i rad težaka, kao i svih drugih koji se bave proizvodnjom i preradom.

Namjera je, dodao je, i da se na licu mjesta razgovara sa ljudima i čuje sa kojim problemima se susreću.

Dvodnevni Sajam održava se na platou kompanije "Globus" u Dvorovima.

Vlasnik "Globusa" Milenko Zupur napomenuo je u izjavi novinarima da ovaj sajam pokazuje snagu semberske proizvodnje, prije svega mesa, ali i zdrave hrane.

Istakao se da se iz godine u godinu povećava broj izlagača i posjetilaca.

U nastavku posjete Bijeljini Minić će prisustvovati obilježavanju krsne slave Bolnice "Sveti vračevi" - Svetog Kozme i Damjana.

Lomljenje slavskog kolača najavljeno je za 13.00 časova, a nakon toga su planirane izjave za medije.